Dikili’de engelli esnafa zabıta zorbalığı

İzmir'in Dikili ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki Hüsnegül Çiçek, nişanlısı Oğulcan Çelikler (30) ile birlikte Çandarlı Kale İçi Kültür, Demokrasi ve Emek Festivali'ndeki konserde köfte ekmek satışı yaparken yanlarına gelen Dikili Belediyesi Çandarlı Zabıta Amirliği'nde görevli zabıta memuru U.A. tarafından darp edildiklerini iddia etti.

Darp raporu alan Çiçek zabıta memurundan şikayetçi olurken, Çeliker'in annesi Sibel Gökkaya bir bacağı protez olan engelli olan oğluna saldırdığını öne sürdüğü zabıta memuru U.A.'nın olay sırasında alkollü olduğunu, şikayet etmelerine rağmen kendisine alkol muayenesi yapılmadığını iddia etti.

Dikili Belediyesi'nin ev sahipliğinde geçen 4 Ağustos tarihlerinde Çandarlı Kale İçi Kültür, Demokrasi ve Emek Festivali'nde Öykü Gürman konseri gerçekleşti. Hüsnegül Çiçek ile nişanlısı Oğulcan Çelikler de konser alanında seyyar araçları ile köfte ekmek satmak için kurulan stantların yakınında yerini aldı.

Çelikler, müşteri gibi satış tezgahının önüne alkollü olarak gelen arkadaşını uzaklaştırmak isterken, iddiaya göre ikilinin yanına gelen Dikili Belediyesi Çandarlı Zabıta Amirliği'nde görevli zabıta memuru U.A. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında Çelikler, zabıta memuru U.A.'nın kendisine ve nişanlısına yumruk attığını öne sürerken, genç kadın Çandarlı Jandarma Komutanlığı'na giderek zabıta memuru U.A.'dan şikayetçi olup darp raporu aldı.

Oğlu Oğulcan Çelikler'in kan hastalığına bağlı kemiklerinde erime olduğunu, bir bacağının protez olması nedeni ile yüzde 80 engelli bulunduğunu ifade eden annesi Sibel Gökkaya, oğluna ve nişanlısına yumruk attığını iddia ettiği zabıta memuru U.A.'nın olay sırasında aşırı derecede alkollü olduğunu öne sürdü.

Jandarmaya haber verdiklerini ancak zabıta memuruna alkol muayenesi yapılmadan diğer zabıtalar tarafından kaçırıldığını iddia eden anne Gökkaya, "Yerel seçim döneminde CHP'li bir meclis üyesinin içki sefasını sosyal medyada ifşa ettiğim için A.G. ve bazı zabıtalar Çandarlı'da bize karşı cephe almış durumda. Biz stant açmak için günler öncesinden dilekçe ile belediye başvurduk ve bize bir sayı numarası verdiler ama bu rağmen oğluma kasıtlı saldırdılar. Benim engelli oğluma bunu yapanların cezasız kalmamasını istiyorum" diye konuştu.

DAHA ÖNCE DE BİR ESNAF YUMRUKLAMIŞ

Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında Dikili'de yine benzer bir olay yaşanmıştı. Dikili Belediyesi'nde Zabıta Müdürü olan B.D, yaya ve bisiklet yolunu masa ve sandalye ile işgal ettiği belirtilen bir işletmeye gitmiş, burada tartıştığı esnaf yakınına yumruk atmıştı. Kamera görüntülerinin ortaya çıkmasından sonra zabıta müdürü B.D. kendisinin de darp edildiğini ve korunmak amacı ile yumruk attığını söylemişti.