  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir

İzmir Menderes’teki alevlere müdahale sürüyor

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Menderes’teki Şaşal Mahallesi'nde 17 Ağustos’ta kopan elektrik telinin oluşturduğu belirtilen yangına sabah saatlerinde yeniden havadan müdahale başladı.Yangının yayılma ihtimaline karşı kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

AA
İzmir Menderes’teki alevlere müdahale sürüyor

Son dakika İzmir Haberleri... Şaşal Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda 17 Ağustos'ta kopan elektrik telinin oluşturduğu kıvılcımdan çıktığı belirtilen yangına gün doğumuyla birlikte yeniden havadan müdahale edilmeye başlandı.

Yangının sarp arazide tütme şeklinde etkili olduğu, alevlenme ve yayılmanın görülmediği, rüzgârın etkisini artırması ihtimaline karşı karadan ve havadan tedbir alındığı ifade edildi.

Menderes'te 17 Ağustos'ta saat 16.45 civarında çıkan yangına 5 uçak, 8 helikopter, 18 arazöz ve 7 su ikmal aracıyla müdahale edilmiş, İzmir Valisi Süleyman Elban yangının kopan elektrik telinin çıkarmış olduğu kıvılcımdan kaynaklandığını açıklamıştı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA