Hadsiz vekil Özkan’a atasözlü tepki: ‘Eceli gelen köpek cami duvarına pislermiş’

Adı yıllardır belediyelere bir asansör firmasına ihale vermeleri için baskı yaptığı iddialarıyla gündemden düşmeyen CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığı skandal paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüdü.

"ENERJİNİ İZMİR'E HARCA"

Özkan'ın sözlerini 'hadsizlik' olarak nitelendiren AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, "Biz CHP'yi hep çöp, çukur, çamur diye tanımlıyorduk. Ama onlara çirkinlik, çürümüşlük ve çiğlik de eklenmiş. Böylece değiştirmek istedikleri altı okun renklerini değil ama içeriğini değiştirmiş oldular. Bu zihniyete bu yakışır zaten. 22 yıldır milletin hizmetkarı olan bir lidere hakaret ederek ne elde etmeye çalışıyor anlamak mümkün değil. İç çekişmelerine Sayın Cumhurbaşkanımızı alet etmelerine asla müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Bu çirkin siyaset dilinin sonu gelmiştir. O nedenle tam da bu duruma uyan bir atasözümüzü hatırlatmak isterim: Eceli gelen köpek cami duvarına pislermiş" dedi. Siyasetin çözüm üretme yeri olduğunu dile getiren Bursalı, "Mevlana'nın dediği gibi; her şeyi bilmene gerek yok. Haddini bil yeter! Sen bu devletin başına, Cumhurbaşkanı'na hakaret edeceğine önce gel de İzmir'i mensubu olduğun CHP zihniyeti ne hale getirdi bir gör. Enerjini İzmir'in sorunlarını çözmek için harca" dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise şunları kaydetti: "Siyasi ahlaktan nasibini almamış bir vekilin, aziz milletimizin oylarıyla defalarca seçilmiş olan Cumhurbaşkanımıza çirkin bir dille saldırması, zihin yapısının yansımasıdır. Bu şahsın sözlerini en güçlü şekilde kınıyorum." Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise, "Çirkin suçlamalar, insani ve ahlaki değerlere olan uzaklığı da ortaya koymakta" dedi.

"DERİN BİR SAYGISIZLIK"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklamasında, "Ahlak dışı ve haddini aşan sözlerin sahibini şiddetle kınıyorum" dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise şöyle konuştu: "Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletinin birliğini temsil eden Cumhurbaşkanımıza, milletimizin hiçbir ferdi tarafından kabul edilemeyecek ifadelerle hakaret eden CHP'li milletvekili müptezeli en güçlü şekilde kınıyorum." Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bu dili kullananların Türkiye'ye vereceği zararları iyi hesap etmeleri gerekmektedir" derken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Vedat Işıkhan, "Geçmişi karanlık Adını bile anmak istemediğimiz bir CHP milletvekilinin Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sözlerini şiddetle kınıyorum" dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da, "Bu ahlaksızlık, Cumhurbaşkanımızın itibarını elbette zedeleyemez" diye konuştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise şu ifadeleri kullandı: "Bu seviyesiz iftiralar gereken cevabı mutlaka alacaktır." Ticaret Bakanı Ömer Bolat yaptığı açıklamada, "Bu tür çirkin ve haysiyetsiz saldırılar, sadece Cumhurbaşkanımızı hedef almakla kalmayıp, aynı zamanda milletimizin iradesine ve devletimizin en yüksek makamına karşı duyulan saygısızlığı da gözler önüne sermektedir" ifadelerine yer verdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise, "Parti içi kısır çekişmelerini siyasi alana tahvil edip güya Cumhurbaşkanımızı hedef almaya çalışan bu kirli siyaset anlayışını telin ediyorum" dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Özkan'ın ifadelerine tepki göstererek. "Zihin kirliliği diline sirayet etmiş bir siyasetçi "bozuntusu"nun seviyesiz ve terbiyesiz söylemini aynen iade ediyorum" diye konuştu.

'AHLAKSIZCA YAKLAŞIMI KINIYORUZ'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, şunları kaydetti: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik çirkin ifadeler kullanan, cunta zihniyetli, vesayet kırıntısı Tuncay Özkan adlı şahıs ve onun gibiler şunu çok iyi bilsin! Recep Tayyip Erdoğan asla yalnız değildir. Sayın Cumhurbaşkanımıza her daim sahip çıkmak, onun hukukunu gözetmek boynumuzun borcudur! Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik her türden hakaretin ve kötülüğün bedeli gerek hukuk önünde gerekse siyaseten elbette ödetilir. Bu ahlaksızca yaklaşımı kınıyor vesayet artığı şahsın çirkin ifadelerini iade ediyoruz."

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÖZKAN'A TAZMİNAT DAVASI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Başkan Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, "CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan aleyhine, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan mesnetsiz ve düzeysiz açıklamaları nedeniyle 250 bin liralık manevi tazminat davası açılmıştır" dedi. Aydın, Özkan hakkında ayrıca "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na da şikayet dilekçesi sunduklarını belirtti.