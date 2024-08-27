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Haberler İzmir

Uçak tuvaletinde sigara içen kişi gözaltına alındı

HABER MERKEZİ
Uçak tuvaletinde sigara içen kişi gözaltına alındı
İzmir-Ankara seferini yapan Ajet Havayolları'na ait yolcu uçağı tuvaletinde sigara içen yolcu olay çıkardı. Uçak, Ankara Esenboğa seferini yapmak üzere saat önceki gün 18.00'da İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan kalkış yaptı. Uçak Esenboğa Havalimanı'na inişi sırasında yolculardan birinin tuvalette sigara içtiği tespit edildi. Kabin ekibi yolcuyu uyarmasına rağmen, yolcu dikkate almadı. Bunun üzerine durum uçağın pilotuna bildirildi. Hava trafik kontrolörü ile irtibata geçen pilot park pozisyona polis talebinde bulundu. Bu sırada yolcunun, kendisini uyaran kabin ekibi ve yolculara saldırdığı ileri sürüldü. Uçak saat 19.05'de Ankara Esenboğa Havalimanı'na inişini sorunsuz şekilde gerçekleştirirken, yolcu polis tarafından gözaltına alındı.
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