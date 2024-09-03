Korkutan köstebek

İzmir'in ulaşımda can damarlarından biri olan İzmir Metro'nun genişletilmesi kapsamında Üçyol'dan Buca'ya doğru tünel açma çalışmaları devam ediyor. Dev kazı makinesi köstebek aracılığıyla yaklaşık 1 aydır yer altından sürdürülen bu çalışmalar sebebiyle, Konak Eşrefpaşa Atilla Mahallesi'nde bulunan bazı binaların duvarlarında çatlamalar ve yarıklar meydana geldi.

Bunun üzerine harekete geçen Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş., meskenlerde bulunan ev sahiplerini tedbiren binadan çıkarıp otele yerleştireceklerini belirtti. Ancak bazı ev sahipleri bu karara uymayarak evde kalacaklarını dile getirdi.

Metro inşaatından sorumlu olan Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. bölgede bulunan bina sakinlerinin herhangi bir olumsuzluktan etkilenmemesi adına tedbiren evleri boşaltılması gerektiğini belirtti. Boşaltma süreci boyunca ev sahiplerinin Buca'da bulunan bir otele yerleştirileceği ve süreç içerisinde kendilerine bilgi verileceği söylendi. Binaların da önüne güvenlik görevlisi konularak, gerekli tedbirlerin sağlanacağı aktarıldı.

'SÜRECE GÜVENMEDİĞİMİZ İÇİN EVDEN ÇIKMIYORUZ'

Binalarda oturan bazı ev sahipleri, sürecin sonunda ne olacağını ve sürecin şeffaf ilerlemediğini belirterek evden çıkmayacaklarını ifade etti. Ev sahipleri, "Bize yapılan açıklamada 10 gün boyunca otelde kalacağımız söylendi. Bu 10 gün içerisinde evlerin oturulur veya oturulamaz derecesinde testlerini yapacaklarını söylediler. Fakat bize sunulan belgede bu bilgiler yer almıyor. Sonrasında ise evlerimiz oturulamaz duruma gelirse hiçbir şekilde giremeyeceğiz. Bu yüzden evlerimizden ayrılmak istemiyoruz" dedi.

Ege Üniversitesi'nden (EÜ) 2 profesörün gelip inceleme yaptığını ve sonuçları İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ileteceklerini söyleyen Atilla Mahallesi Muhtarı Ali Çatkın ise "İBB Raylı Sistemler Şube Müdürü Mustafa Kapcı benimle konuştuğunda 'Eğer içiniz rahat edecekse evinde çatlak oluşan vatandaşları otellerde ağırlayabiliriz Ancak EÜ'den resmi rapor gelmeden sizlere herhangi bir yazılı belge sunamayız. O yüzden evlerin oturulabilme durumlarını ve otellerde ne kadar kalınacağını yazılı olarak belirtemeyiz' dedi. Mahalle sakinlerine de yazılı bir tebligat verilmediği için biz de şimdilik beklemedeyiz. Buradaki evlerin hepsi ruhsatlı ve 5-6 yıllık yeni binalar. Kazı çalışmaları yüzünden sadece 6-7 dairede çatlaklar oluştu. Bunların içinde en büyük olanı 470 Sokak no:3'teki Akalın Apartmanı'ndaydı. Yıkıcı boyutta çatlaklar henüz oluşmadı çok şükür" bilgisini paylaştı.