Elektrik faciasının sanıkları yargılandı

İzmir'de yağışlı havada sokakta yürürken akıma kapılan İnanç Öktemay (44) ve Özge Ceren Deniz'in (23) ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 13'ü tutuklu 42 sanık dün ilk kez hakim karşısına çıktı. 12 Temmuz'da meydana gelen olay sonrası, haklarında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan dava açılan ve 22,5 yıla kadar hapis cezaları istenen 42 sanık, İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Tutuksuz yargılanan Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel ve İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu sanıklar, hazır bulundu.

Olayda hayatını kaybeden Özge Ceren Deniz'in KKTC vatandaşlığının da olması nedeniyle KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da duruşmayı takip etti.

12 Temmuz 2024'te meydana gelen olayla ilgili 42 sanık gözaltına alınmış, 13'ü de tutuklanmıştı.

Tutuklu sanık Gdz Elektrik Arıza Onarım Müdürü A.K, yaşanan acı olaydan dolayı çok üzgün olduğunu belirterek "Suçlamayı kabul etmiyorum" dedi. İZSU'nun açtığı ihaleyi kazanarak olay yerindeki mazgalların yapımını üstlenen firmanın sahibi A.K. ise uzman bir ekiple çalıştığını, uygun malzeme kullanmadığı iddialarını kabul etmediğini belirtti.

'SİZİN İÇİNİZ RAHAT MI?'

Tutuklu sanık İZSU Kanalizasyon Daire Başkanı B. K. da bilirkişi raporunun alelacele hazırlandığını iddia ederek, "Esnaflar bölgedeki açık kabloları Gdz'e bildirmiş. Bu sorunla ilgili İZSU'ya hiçbir ihbar gelmedi. Mazgallar olmadan da olayların olduğunu söylemişler. Gdz Elektrik firması yetkilileri içiniz rahat mı? Vatandaşlarımız suda boğularak değil elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetmiştir. Tutuklu olmamıza bir sebep yoktur" ifadelerini kullandı.

Özge Ceren Deniz hayatını kaybetti.

'UYGUN MALZEMELERDİ'

TUTUKLU sanıklardan İZSU'nun ihalesini alan özel bir firma sahibi Arif Kapuş, "Sahada yer almadım. Teknik şartnameye göre uygun malzeme kullandık. Bilirkişi raporuna göre uygun malzeme kullanmadığım gerekçesiyle buradayım. Tahliye ve beraat talep ediyorum" dedi.

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'ÇALIŞMALARDAN HABERİM YOK'

GEDİZ Elektrik'te teknik şef olarak görev yaptığını belirten tutuklu sanık Ahmet Orhan Kaygısız, iddianamedeki suçlamaları ve bilirkişi raporunu reddetti. Kaygısız, "Bana ihbarlar gelmez. Saha ekipleri bana bağlı değildir. Yetki alanım farklı ve çalışmalardan haberim yok" dedi. Tutuklu sanık Gediz Elektrik Arıza Onarım Müdürü Ali Külak, kabloların döşenmesinde 2015'te geçici kabul heyetinde olduğunu belirtip, "2015 yılında yapıldığı belirtilen, kabloların gerekliğinden az derinde olduğu asılsız. Ben masa başında çalışıyorum, sahaya inmem. Burada da bulunma sebebim arıza onarım müdürü olmam" dedi.