İzmir’de ’9 Eylül’ programı hazır

Son dakika İzmir haberleri... 9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu'nun 102. yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı hazırlandı. 09.00'da Zafer Yürüyüşü ile başlayacak olan program 21.00'da Haluk Levent konseri ile sonlanacak.
İZMİR'İN KURTULUŞUNUN 102. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMI
102. YIL ZAFER YÜRÜYÜŞÜ
Saat: 09.00
Yer: Basmane Polis Merkezi önü- Cumhuriyet Meydanı (Atatürk posteri taşınması)
ÇELENK SUNMA TÖRENİ
Saat: 10.00
Yer: Cumhuriyet Meydanı
Çelenk sunumu
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
TEMSİLİ BAYRAK TÖRENİ
Saat: 10:30
Yer: Valilik Önü (Konak Atatürk Meydanı)
Süvari Birliklerinin temsili olarak İzmir'in kurtarılmasını canlandırması
Şanlı Bayrağımızın İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekilmesi
Vali Dr. Süleyman Elban'ın süvari birlik komutanına Kur'an-ı Kerim ve bayrak takdimi
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın süvari birlik komutanına plaket takdimi
CUMHURİYET MEYDANI 102. YIL KUTLAMA TÖRENİ
Saat: 11.15
Yer: Cumhuriyet Meydanı
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
9 Eylül şiirinin okunması
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama telgrafının okunması
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın konuşması
İzmir Büyükşehir Belediyesi Dans ve Ritim Topluluğu gösterisi
TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI PANELİ
"9 Eylül İzmir Kurtuluşu"
Saat: 12.30
Yer: İzmir İktisat Kongre Merkezi
ATLI SÜVARİ BİRLİKLERİNİN YÜRÜYÜŞÜ
Saat: 17.00-17.30
Yer: Cumhuriyet Meydanı-1. Kordon-Gündoğdu Meydanı
ASKERİ BANDO KONSERİ
Güney Deniz Saha Bando Komutanlığı
Saat: 19.00
Yer: Konak Atatürk Meydanı
FENER ALAYI
Saat: 20.15
Yer: Cumhuriyet Meydanı – Kültür Park Lozan Kapısı (350 metrelik Türk Bayrağı taşınması)
KONSER
Haluk Levent Konseri
Saat: 21.00-21.30
Yer: Kültür Park Çim Alan