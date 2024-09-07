İzmir’in 9 Eylül programı hazır

9 Eylül'de İzmir'in Kurtuluşu'nun 102. yıl dönümü kent genelinde etkinliklerle kutlanacak. Valilik programı sabah saat 09.00'da Zafer Yürüyüşü ile başlayacak, 21.00'de Haluk Levent konseri ile sonlanacak. Yayınlanan programın detayları ise şu şekilde: Saat 10.00'da Cumhuriyet Meydanı'nda Çelenk sunumu yapılacak, Valilik önünde saat 10.30'da temsili bayrak töreni, Şanlı Bayrağımızın İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekilmesi, Vali Dr. Süleyman Elban'ın süvari birlik komutanına Kur'an-ı Kerim ve bayrak takdimi, saat 11.15'te Cumhuriyet Meydanı 102. yıl kutlama töreni, 9 Eylül şiirinin ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama telgrafının okunması, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın konuşması, saat 17.00-17.30 arası atlı süvari birliklerinin yürüyüşü, saat 20.15'te fener alayı, saat 21.00'de ise Haluk Levent Konseri olacak.