İzmir merkezli 13 ilde terör örgütü DEAŞ’a eş zamanlı baskın: 26 gözaltı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir merkezli 13 ilde DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, DEAŞ silahlı terör örgütü ile ilgili yürütülen soruşturmada, terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı. Jandarma ekipleri, İzmir merkezli Ankara, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Erzincan, Konya, Malatya, Mardin, Eskişehir, Bitlis, Gaziantep ve Adana'da eş zamanlı operasyon yaptı, 26 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 4 şüphelinin arandığı da bildirildi.