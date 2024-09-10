TÜİK suç oranı en yüksek olan 10 ili açıkladı! İzmir kaçıncı sırada?

TÜİK verilerine göre suç oranının en az olduğu 10 il arasında İzmir suç oranı yüz binde 801 olarak 9. sırada yer aldı.

Türkiye genelinde suç oranının en yüksek olduğu şehir yüz binde 970 ile Aydın olurken, yüz binde 156 suç oranıyla suç oranın en düşük olduğu şehir ise Adıyaman olarak belirlendi.