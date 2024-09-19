Patili fabrikatör

İzmir'in Bornova ilçesinde kimya fabrikası sahibi evli ve 1 kız çocuğu babası Can Şafak Uzsoy (58), hayvansever bir ailede büyümenin hakkını verdi. Çocukluğunda evlerinde 3 kedi ve 2 köpekle büyüyen Uzsoy'un, hayatının ilerleyen dönemlerinde de hayvanlara olan sevgisi hiç eksilmedi. Bugüne kadar onlarca sokak hayvanına hamilik yapan Uzsoy, kurduğu fabrikanın kapılarını da can dostlara açarak yaralı, hasta, şiddet görmüş 36 köpek ve 7 kediye umut oldu.

Çalışanlardan İknur Kula, "Yoğun tempoda onlara vakit ayıramadığımızda hemen yanımıza gelip bize pozitif enerji yüklüyorlar. Biz onlarla çok mutluyuz" dedi.

'SEVGİ VE EMPATİ İŞİ'

Beslenme, tedavi ve bakım masrafları dışında çalışanlarıyla birlikte sevgi ve ilgi gösterdiği bu hayvanları işyerinin parçası gibi gördüğünü kaydeden hayırsever iş insanı, "Vermeye çalıştığım mesaj şu: Biz bu kadar küçük ölçekli bir şirkette, bu kadar kedi köpeğe bakabiliyorsak, birçok kuruluş da bakabilir. Tabii bu sevgi işi, empati işi" dedi. Mesailerini can dostlarla geçiren şirket personeli de hallerinden gayet memnun olduklarını dile getirdi.