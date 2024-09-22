Mehmet Kasapoğlu’ndan EÜ yurtlarına ziyaret

AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu, Ege Üniversitesi'nde yapımı devam eden öğrenci yurtlarında incelemelerde bulundu. Rektör Prof.Dr. Necdet Budak, AK Parti İzmir Milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya ve Yaşar Kırkpınar'ın da eşlik ettiği incelemelerde İzmir'deki yurt kapasitesinin artışına dikkat çekildi.

İZMİR'DE KAPASİTE 45 BİNİ AŞTI

Yurtlarla ilgili açıklamalarda bulunan Kasapoğlu, "İzmir'deki yurt kapasitemiz; 2018 yılında yaklaşık 16 bindi. 2023 yılında ise bu sayı 36 bin 173'e yükseldi. Ve 2024 yılında ise 45 bin 453'e ulaşacak. Bu artış hakikaten gurur verici. Tüm Türkiye'de olduğu gibi İzmir'de de rakamlar ortada. Popülist söylemlerle, magazinel ifadelerle iş yapılmaz. Bizim çalışmalarımız verilerle sabittir. Bu yıl İzmir'de yurtlarımız için 6 bin 729'ü kız ve 5 bin 220'si erkek olmak üzere 15 bin 315 öğrencimiz başvuru yaptı. Bugün itibariyle erkek öğrencilerden yurt sırası bekleyen kalmadı. Tüm erkek öğrencilerimizin yerleşimleri gerçekleştirildi. Kızlardan ise az sayıda yedek bekleyen öğrencimiz kaldı. Onlar da hem yeni yurtlarımızın devreye girmesi hem de yapılacak yerleşim planları ile çok kısa sürede yurtlarına kavuşacaklar" dedi.