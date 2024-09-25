DİSK sahip çıkmadı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı taciz mağduruna sahip çıktı

DİSK'in sahip çıkmadığı B.K'ya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sahip çıktı. Genç kadını arayan bakanlık yetkililerinin her türlü desteğe hazır olduklarını söyledikleri öğrenildi. Yetkililerin kendisine ulaştığını anlatan B.K'nın bakanlıktan hukuki destek alacağı öğrenildi.

BALKONDAN TIRMANIP SALDIRDI

Balıkesir Burhaniye'ye bağlı Ören'de Devrimci İşçi Sendikaları'na (DİSK) ait Abdullah Baştürk Eğitim ve Dinlenme Tesisleri'nde akıl almaz bir taciz skandalı yaşanmıştı. Urla Belediyesi'nde muhasebe servisinde görevli B.K, eğitim için aralarında aynı belediyenin fen işleri biriminde çalışan B.O'nun da bulunduğu 4 kişilik bir ekiple DİSK'in dinlenme tesislerine gittiğinde tacize uğramıştı. Seminer sonrası dinlenmeye çekilen B.K'nın iddiasına göre gece saatlerinde balkon demirinden tırmanarak odaya giren B.O, bir anda genç kadına saldırmıştı. Olay sonrası apar topar Urla'ya dönen genç kadına, "Sen kadınsın adın çıkar, şikayetini geri çek" diye baskı yapıldığı ortaya çıkmıştı.