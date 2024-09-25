İzmir’de çifte terör operasyonu: 7 şüpheli yakalandı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Mutlu Tosun koordinesinde, Terör Suçları Soruşturma Bürosu'ndan sorumlu Başsavcı Vekili Necati Kayaközü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Polis ekipleri iki farklı operasyon için harekete geçti. FETÖ/PDY terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen çalışmalarda örgüte fon toplayan 3 şüphelinin kimliği tespit edildi.

Ekipler tarafından üç FETÖ üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, dijital materyallere el konuldu. Ayrıca TKEP/L Silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik inceleme başlatıldı. Yapılan Teknik, fiziki takip çalışmaları ve gizli tanık beyanı ile örgütünün talimatları doğrultusunda bildiri dağıttığı, afiş astığı, ölen örgüt mensuplarının mezar anması vb. eylem ve etkinlikleri ve işçi eylemlerini organize ettiği, örgüte yeni katılanlara ideolojik eğitim verdiği ve örgüte eleman temini konusunda çalışma yaptığı tespit edilen 4 şüphelinin kimliği belirlendi. Polis ekipleri tarafından düzenlenen baskınlarda dört şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin belirlenen adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.