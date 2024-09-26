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İzmir’de oto galeriye motosikletten ateş açıldı

İzmir’in Bornova ilçesinde bir oto galeriye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 araç zarar gördü. Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda belirlenen 2 kişi, yakalandı.

DHA
İzmir’de oto galeriye motosikletten ateş açıldı

İzmir'in Bornova ilçesindeki bir oto galeriye ateş açtıkları belirlenen 2 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Şüphelilerden E.T. tutuklanırken, Ş.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bornova ilçesinde 12 Ağustos'ta, oto galeriye motosikletten ateş açıldı. Saldırıda iş yeri ile içindeki 2 araç isabet alarak zarar gördü. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, olayı gerçekleştiren ve azmettiren şüphelilerin Ş.A. ve E.T. olduğu tespit edildi. İki şüpheli, önceki gün düzenlenen operasyonla yakalandı. Polisteki işlemlerinin ardından dün sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden E.T. tutuklanırken, Ş.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Öte yandan, saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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