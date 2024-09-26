İzmir'i korkutan uyarı! "Sessiz afet geliyor, önlem alınmalı"

Son dakika İzmir haberleri... Sıcak hava dalgası ve kuraklığın gelecek yıllarda da etkisini sürdüreceğine dikkat çeken Prof. Dr. Kadıoğlu, tedbir alınması noktasında uyarılarda ve önerilerde bulundu. Kadıoğlu, "Küresel ısınma, sadece bizi değil tüm dünyayı etkiliyor. Ülkemizde, kıyıdan iç kesimlere doğru gittiğimizde, sıcaklığın 2100 yılına doğru 4-7 derece arasında artabileceğini öngörüyoruz. Bu, çok ciddi bir rakam.
Isınmanın getireceği avantaj ve dezavantajlara uyum sağlamamız, bu noktada aksiyon almamız gerekiyor. Örnek vermek gerekirse, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Los Angeles ve Kaliforniya'da yollar beyaza boyanıyor. İzmir de bunu yapmalı. Binalar beyaza boyanmalı, meltem rüzgarlarının rahat geçmesi için kentteki cadde ve sokaklar denize dik olarak dizayn edilmeli. Şehirlerimizi, sıcak hava dalgasını düşünerek planlamalıyız. Dünyanın birçok yerinde serin asfalt ve yeşil çatı uygulamasına geçildi. Kuraklığı önemsemeliyiz" dedi.
SU STRESİ YAŞIYORUZ
Prof. Dr. Kadıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sıcak hava dalgası ve kuraklık, ciddi bir afettir. Günümüzde meydana gelen birçok ölümün kök nedeni de sıcak hava dalgası. Tedbir almalıyız, bu problem gittikçe artacak. Denize karşı Çin Seddi gibi binalar yapıyoruz. Bu yanlış. Rüzgar geçişi olmuyor. Bunun yanı sıra su ısınarak genleşiyor ve bunun sonucunda da deniz su seviyesi yükseliyor. Türkiye'de de dünyada da durum aynı.
Deniz su seviyesindeki yükselmenin dünya ortalaması 60 santimetre. Bu da 'Denizden 60 metre uzak durmalıyız' demek. Biz, tam tersini yapıyor, kıyılara hücum ediyoruz. Yağış konusu da problem. Ege ve Akdeniz'de yağışlar, yüzde 50'ye yakın azalabilir. Birçok bölgede ve İzmir'de kar yağmaması da bizim için çok büyük sıkıntı. Kar ve kış kuraklığı en büyük kuraklıktır. Ülke olarak su stresi yaşıyoruz. Devlet Su İşleri'ne (DSİ) göre 112 milyar metreküp suyumuz var. Kişi başına yaklaşık bin 300 metreküp su düşüyor. Bin metreküpün altı, zaten su fakirliği demek. Rakamlar ortada, şu anda su stresinde bir ülkeyiz."