İzmir'i korkutan uyarı! "Sessiz afet geliyor, önlem alınmalı"

Deniz su seviyesindeki yükselmenin dünya ortalaması 60 santimetre. Bu da 'Denizden 60 metre uzak durmalıyız' demek. Biz, tam tersini yapıyor, kıyılara hücum ediyoruz. Yağış konusu da problem. Ege ve Akdeniz'de yağışlar, yüzde 50'ye yakın azalabilir. Birçok bölgede ve İzmir'de kar yağmaması da bizim için çok büyük sıkıntı. Kar ve kış kuraklığı en büyük kuraklıktır. Ülke olarak su stresi yaşıyoruz. Devlet Su İşleri'ne (DSİ) göre 112 milyar metreküp suyumuz var. Kişi başına yaklaşık bin 300 metreküp su düşüyor. Bin metreküpün altı, zaten su fakirliği demek. Rakamlar ortada, şu anda su stresinde bir ülkeyiz."