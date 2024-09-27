2 buçuk yıl önce evden ayrıldı bir daha haber alınamadı

Onun yurt dışına gitmiş olabileceğini belirten Kabacan, "Beceremedi de acaba evine geri dönemiyor mu? Acaba 'Aileme ben böyle bir şey yaptım tekrar ne yüzle gideyim' gibi böyle bir psikolojiye mi büründü? Bu ihtimaller de var." ifadesini kullandı.

Kabacan, emniyete kayıp ihbarında bulunduklarını, polislerin tüm çabalara rağmen bir ize ulaşamadığını dile getirdi.