Altı İzmirliden biri mutlu değil

Bir zamanların yaşanacak şehirler listesinde ilk sırada yer alan İzmir, giderek kötüleşen yaşam standartları nedeniyle 'ayrıcalıklı' olmaktan çıktı. Yerel seçim sonrası yapılan bir araştırma ise İzmir'de yaşayanların 5 yıl önceye göre daha mutsuz olduklarını ortaya çıkardı. Araştırmada; katılımcılara "Genel olarak İzmir'de yaşamaktan ne memnun musunuz?" sorusu yöneltildi. Bu soruya, İzmirliler'in yüzde 61, 8'i memnunum, yüzde 21,4'ü kısmen memnunum yanıtını verdi. Neredeyse 6 İzmirli'den 1'inin mutsuz olduğu saptandı. 2018 yılında yapılan araştırmada, yüzde 81,2 olarak ölçülen memnuniyet oranının çarpıcı bir değerde gerilediği görülürken; kısmen memnun olanların oranlarındaki yaklaşık yüzde 10'luk artış da dikkat çekti. 5 yıl önce memnun olmayanların oranı yüzde 6,4 iken, bugün yüzde 16,8; kısmen memnun olanların oranı ise yüzde 12,5 iken bugün yüzde 21,4.

BALIK ÖLÜMLERİNE BAĞLADILAR

Merkez ilçelerde yaşayan katılımcıların memnuniyetsizliği dış ilçelere göre daha yüksekken; kadınlara göre erkeklerin ve orta yaş grubunun da İzmir'de yaşamaktan daha mutsuz oldukları saptandı. Genel olarak değerlendirildiğinde, vatandaşın gözünde İzmir'in en yüksek orana sahip sorunu; yüzde 18,9 ile alt yapı kanalizasyon. Bu sorunu; yüzde 16,8 ile 'çöp ve temizlik, 15,8 gibi yakın bir oranla 'yol ve kaldırım' takip etti. 'Toplu ulaşım/trafik' sorunları da birlikte ele alındığında oldukça yüksek bir orana sahip. 'Körfez kokusu/kirliliği' başlığı 6. genel tablo da 6. sırada yer aldı. 27 farklı başlıkta sorun dile getiren İzmirliler, bu sorunun altını düşük de olsa 'Balık ölümleri' ifadesiyle de çizdi.

YÜZDE 7'Sİ 'SORUN YOK' DEDİ

Araştırmaya katılanlara, "İzmir'in sizce en önemli sorunu nedir?" diye sorulduğunda; merkez ilçeler ile dış ilçelerin gündemindeki sorunların yer değiştirmesi göze çarptı. Merkez ilçelerde yaşayanların öne çıkan sorunu çöp ve temizlik oldu. İkinci sırada yol, kaldırım sorunları dile getirilirken; kırsalda yaşayan katılımcıların 4'te 1'i alt yapı ve kanalizasyon sorununu dile getirdi. Toplu ulaşım her iki bölge için de yaklaşık oranlarda saptanırken; su faturalarının yüksekliği ilk kez bu araştırmada dikkat çeken bir orana ulaştı.

Eylül ayında gerçekleştirilen araştırmanın bu başlığı; 27 farklı sorunu içerdi; sorun olmadığını söyleyen katılımcıların oranı yüzde 7'de kaldı. Araştırmanın bu bölümünde ortaya çıkan en önemli bulgularından biri de merkezi idare politikalarından kaynaklı ekonomik kriz, hayat pahalılığı, işsizlik, mülteci gibi sorunların, toplamda yaklaşık yüzde 10 gibi bir değerle genel tablonun oldukça altlarında yer alması; katılımcıların yüzde 90'ının yerel hizmet alanlarına ilişkin sorunları dile getirmesi oldu.