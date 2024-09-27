İzmir’de elektrik kesintisi 27 Eylül Cuma

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? soruları sabah saatleri itibarıyla araştırlıyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte 27 Eylül Cuma İzmir elektrik kesintisi detayları...
10:00 - 16:00
ALİAĞA / İZMİR
Çoraklar
Kalabak
Karaköy
Çaltılıdere
10:00 - 16:00
BERGAMA / İZMİR
Yortanlı
9:00 - 15:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Aydınlıkevler
Maltepe
10:00 - 16:00
DİKİLİ / İZMİR
Çandarlı
9:00 - 15:00
KARABURUN / İZMİR
Mordoğan
9:00 - 15:00
KARŞIYAKA / İZMİR
İnönü
9:00 - 15:30
KİRAZ / İZMİR
Ovacık
9:00 - 15:00
KONAK / İZMİR
Murat
9:00 - 12:00
MENEMEN / İZMİR
Yıldırım ( 35. Sk. )
Fatih
9:00 - 15:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Birgi
10:00 - 16:00
TİRE / İZMİR
İbni Melek
10:00 - 16:00
URLA / İZMİR
Barbaros