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İzmir'de elektrik kesintisi 27 Eylül Cuma

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları araştırılıyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte 27 Eylül Cuma İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

HABER MERKEZİ
İzmir’de elektrik kesintisi 27 Eylül Cuma

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? soruları sabah saatleri itibarıyla araştırlıyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte 27 Eylül Cuma İzmir elektrik kesintisi detayları...

İzmir’de elektrik kesintisi 27 Eylül Cuma

10:00 - 16:00
ALİAĞA / İZMİR
Çoraklar
Kalabak
Karaköy
Çaltılıdere

10:00 - 16:00
BERGAMA / İZMİR
Yortanlı

9:00 - 15:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Aydınlıkevler
Maltepe

10:00 - 16:00
DİKİLİ / İZMİR
Çandarlı

İzmir’de elektrik kesintisi 27 Eylül Cuma

9:00 - 15:00
KARABURUN / İZMİR
Mordoğan

9:00 - 15:00
KARŞIYAKA / İZMİR
İnönü

9:00 - 15:30
KİRAZ / İZMİR
Ovacık

9:00 - 15:00
KONAK / İZMİR
Murat

9:00 - 12:00
MENEMEN / İZMİR
Yıldırım ( 35. Sk. )
Fatih

İzmir’de elektrik kesintisi 27 Eylül Cuma

9:00 - 15:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Birgi

10:00 - 16:00
TİRE / İZMİR
İbni Melek

10:00 - 16:00
URLA / İZMİR
Barbaros

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