Önce husumetlisini vurdu, sonra teslim oldu

Olay, saat 09.10 sıralarında ilçeye bağlı Ergene Mahallesi 540. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çay içmek için kıraathaneye giden Hüseyin Esmer (40), husumetlisi F.O.'nun (27) kendisini takip ettiğini fark ederek kıraathanenin içine doğru kaçtı. F.O., bu sırada Esmer'e tabanca ile 4 el ateş açtı. Vücuduna isabet eden mermiler ile ağır yaralanan adam, kanlar içerisinde yere yığıldı.