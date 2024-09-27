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Önce husumetlisini vurdu, sonra teslim oldu

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Bornova ilçesinde çay içmek için kıraathaneye giden Hüseyin Esmer, husumetlisi olan F.O. tarafından takip edildi. F.O., tabanca ile Hüseyin Esmer'e 4 el ateş etti. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Esmer hayatını kaybetti. Zanlı F.O., polis merkezine giderek teslim oldu.

İHA
Önce husumetlisini vurdu, sonra teslim oldu

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Bornova ilçesinde bir şahıs, kendisini takip eden husumetlisinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisi, olayın ardından polis merkezine giderek teslim oldu.

Önce husumetlisini vurdu, sonra teslim oldu

Olay, saat 09.10 sıralarında ilçeye bağlı Ergene Mahallesi 540. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çay içmek için kıraathaneye giden Hüseyin Esmer (40), husumetlisi F.O.'nun (27) kendisini takip ettiğini fark ederek kıraathanenin içine doğru kaçtı. F.O., bu sırada Esmer'e tabanca ile 4 el ateş açtı. Vücuduna isabet eden mermiler ile ağır yaralanan adam, kanlar içerisinde yere yığıldı.

Önce husumetlisini vurdu, sonra teslim oldu

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Esmer, ambulansla yakındaki bir hastaneye kaldırıldı. Talihsiz adam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından cinayet şüphelisi F.O., polis merkezine giderek teslim oldu. Polis olay yerinde inceleme yaparken, saldırıda ölen Hüseyin Esmer'in cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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