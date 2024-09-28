Dolandırıcıların yeni yöntemi: Avukat ismiyle tuzağa çekme!

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de Avukat Melisa Ezgi Aslan, WhatsApp üzerinden ulaşıp, cinsel içerikli sohbetler yapıp, karşılıklı görseler paylaşarak tuzağa düşürdükleri çok sayıda kişiyi, adını kullanarak haklarında adli işlem başlatılmaması karşılığında uzlaşmaya gitme bahanesiyle para alarak dolandıranların olduğunu ileri sürüp, durumu savcılığa bildirdi.

Avukat Melisa Ezgi Aslan birçok kişiyi WhatsApp'ta tuzağa düşürüp, adını kullanarak dolandıran şüpheliler olduğunu belirtip durumu İzmir Cumhuriyet Savcılığı'na bildirdi.

Avukat Aslan, dolandırılan birçok kişinin kendisine başvurması üzerine durumu fark ettiğini söyledi.Siber dolandırıcıların telefon numaralarına bir şekilde ulaştıkları kişilere WhatsApp üzerinden yazıştıklarını belirten Avukat Aslan, Ardından samimiyeti ilerletip özellikle de erkeklere karşılıklı olarak cinsel içerikli uygunsuz fotoğraflar gönderiliyor ve sanki aralarında bir münasebet varmışçasına muhabbet devam ettiriliyor. Görüşmeden bir süre sonra ise bu kişi tekrar aranıp, benim adımla kendilerini avukat olarak tanıtıp, Cinsel içerikli video göndermek ve yaşı küçük kız çocuğuyla cinsel içerikli sohbet ettiğiniz tespit edildiği için hakkınızda adli işlem başlatıldı diyerek karşılarındaki kişiyi korkutuyorlar. Ardından da uzlaşma yoluna giderek adli süreç yerine para ödeyerek bu durumdan kendilerini kurtarabileceklerini söylüyorlar. Bu şekilde kandırdıkları kişilerden 20 ile 50 bin lira arasında değişen rakamlarda para alarak dolandırıyorlar dedi.

İnternetten telefon numarasını bulup arayan bazı mağdurlardan durumu öğrendiğini aktaran Avukat Melisa Ezgi Aslan, kedisini de mağdur olması nedeniyle savcılığa durumu bildirdiğini söyledi. Avukat Aslan, uzlaşmacı adı altında kimsenin para talep etmeyeceğini belirtip, Böyle bir olayda karşılaşanlar Cumhuriyet Savcılıklarını başvursunlar. Böyle bir kurguya maruz kalmamak için iyi araştırsınlar. Kendilerine evrak gönderilse bile hepsi sahte. Böyle durumlarda en iyi kontrol savcılıklara başvurarak sağlanır diyerek, uyardı.