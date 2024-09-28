Gölcük Gölü’ndeki balık ölümlerinin nedeni ortaya çıktı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Gölcük Gölü'nde yaşanan balık ölümlerinde tek bir nedenin etkili olmadığı belirtilerek, göldeki pH ve amonyum nitrat seviyesinin artmasına dikkat çekildi.

Gölcük Mahallesi'nde tarım arazilerinin sulanmasında kullanılan gölde, 12 Eylül'de balık ölümleri yaşandı. Balıkların bir kısmı kıyıya vururken, bir kısmı su yüzeyinde kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen Ödemiş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Birliği ekipleri, ölü balıklar ile sudan numune aldı. Balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatılırken, Ödemiş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

'AĞIR METAL KALINTISI TESPİT EDİLEMEMİŞTİR'

Paylaşımda, "Gölcük Gölü'nde 12.09.2024 tarihinde meydana gelen balık ölümleriyle ilgili alınan numune sonuçlarında; balıklarda viral bakteriyolojik olarak ölümüne sebebiyet verecek düzeyde enfeksiyon veya pestisit, toksik madde ve ağır metal kalıntısı tespit edilememiştir. Yapılan su analizleri sonucunda pH ve amonyum nitrat seviyesi yüksek görülmüştür. Konu uzmanlarıyla yapılan değerlendirmelerde ölümlere tek bir sebebin etkili olmadığı, bir gün önce yağan yağmurdan dolayı çevreden göle taşınan organik ve inorganik gübre kalıntıları, ani değişen hava ve su sıcaklığı ve dönemsel yağışın az olmasına bağlı olarak göldeki su hacminin azalması, dolayısıyla da pH ve amonyum nitrat seviyesinin artmasının etkili olabileceği konusunda mutabık kalınmıştır" denildi.