İzmir’de elektrik kesintisi 28 Eylül Cumartesi

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? GDZ Elektrik ilçe ilçe yaşanacak kesintileri duyurdu. İşte 28 Eylül Cumartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...
10:00 - 13:00
BAYINDIR / İZMİR
Havuzbaşı
Çırpı Cami
İbrahimçavuş
Mektep
10:00 - 16:00
BERGAMA / İZMİR
Pireveliler ( Pireveliler Köyü İç Yolu )
9:00 - 12:00
BORNOVA / İZMİR
Meriç ( 5745. Sk. )
9:00 - 15:00
BUCA / İZMİR
Dicle
Ufuk
Barış
10:00 - 16:00
DİKİLİ / İZMİR
Çandarlı
9:00 - 15:00
FOÇA / İZMİR
Kozbeyli
9:00 - 15:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Yüzbaşı Şerafettin
Özgür
9:00 - 15:00
KARABURUN / İZMİR
Merkez
10:30 - 17:30
KİRAZ / İZMİR
Olgunlar
İğdeli
9:00 - 14:00
KONAK / İZMİR
1. Kadriye
2. Kadriye
9:00 - 17:00
MENDERES / İZMİR
Karakuyu
10:00 - 15:00
MENEMEN / İZMİR
Mermerli
Kasımpaşa
9:00 - 15:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Kurucuova
9:00 - 12:00
SELÇUK / İZMİR
Belevi
10:00 - 16:00
TİRE / İZMİR
Işıklı
Çiniyeri
10:00 - 13:00
TORBALI / İZMİR
Kırbaş
Arslanlar
10:00 - 13:00
URLA / İZMİR
Gülbahçe
Zeytinler
Birgi