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İzmir'de elektrik kesintisi 28 Eylül Cumartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün hangi ilçelerde ne kadar süreli elektrik kesintisi yaşanacağı araştırılıyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İşte 28 Eylül Cumartesi İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...

HABER MERKEZİ
İzmir’de elektrik kesintisi 28 Eylül Cumartesi

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? GDZ Elektrik ilçe ilçe yaşanacak kesintileri duyurdu. İşte 28 Eylül Cumartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...

İzmir’de elektrik kesintisi 28 Eylül Cumartesi

10:00 - 13:00
BAYINDIR / İZMİR
Havuzbaşı
Çırpı Cami
İbrahimçavuş
Mektep

10:00 - 16:00
BERGAMA / İZMİR
Pireveliler ( Pireveliler Köyü İç Yolu )

9:00 - 12:00
BORNOVA / İZMİR
Meriç ( 5745. Sk. )

9:00 - 15:00
BUCA / İZMİR
Dicle
Ufuk
Barış

İzmir’de elektrik kesintisi 28 Eylül Cumartesi

10:00 - 16:00
DİKİLİ / İZMİR
Çandarlı

9:00 - 15:00
FOÇA / İZMİR
Kozbeyli

9:00 - 15:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Yüzbaşı Şerafettin
Özgür

9:00 - 15:00
KARABURUN / İZMİR
Merkez

10:30 - 17:30
KİRAZ / İZMİR
Olgunlar
İğdeli

9:00 - 14:00
KONAK / İZMİR
1. Kadriye
2. Kadriye

İzmir’de elektrik kesintisi 28 Eylül Cumartesi

9:00 - 17:00
MENDERES / İZMİR
Karakuyu

10:00 - 15:00
MENEMEN / İZMİR
Mermerli
Kasımpaşa

9:00 - 15:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Kurucuova

9:00 - 12:00
SELÇUK / İZMİR
Belevi

10:00 - 16:00
TİRE / İZMİR
Işıklı
Çiniyeri

10:00 - 13:00
TORBALI / İZMİR
Kırbaş
Arslanlar

10:00 - 13:00
URLA / İZMİR
Gülbahçe
Zeytinler
Birgi

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