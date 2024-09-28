Uzman isim ’çözüm çok basit’ diyerek açıkladı: İzmir Körfezi bu yöntemle temizlenir

'KÖRFEZ 1 YILDA MAVİLEŞTİ'

"Çözüm çok basit; fabrika arıtmaları çalıştırılmalı" diyen Prof. Dr. Yaşar, "Bu sorunu daha önce de yaşadık. 2002 yılında körfez müthiş kirliydi, iç körfez simsiyahtı. Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi ve Narlıdere Güneybatı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi yapıldı. Tüm fabrikalar da arıtma tesislerini çalıştırdı. Körfez 1 yılda mavileşti. 2002 yılında artımalar yapılınca körfezin ne kadar hızlı bir şekilde iyileştiğini gördük. 2003 yılında Melez'de piknik yapılmaya başlandı. Bunlar yapıldığında körfez yine 1 yıla kadar temizlenir" dedi.

Prof. Dr. Yaşar, "Fabrikalar atıklarını dökmeye, arıtma tesisleri yetersizliğe devam ediyor. Çünkü cezalar yeterli değil. Fabrikalar çok büyük enerji parası vereceğine, kirli suyu arıtmadan dökmeyi tercih ediyorlar. Fabrikaların elektrik enerjisi sübvanse edilip, arıtmayı çalıştırma şartı koyulmalı. Çalıştırmayana da ceza kesmeyin, kapatın" diye konuştu.