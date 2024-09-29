Tarihe ayıp! SGK borcuna karşılık 800 yıllık cami teklifi

Belediyelerin, SGK borçlarını ödeme konusundaki çalışmaları sürerken, İzmir'deki Seferihisar Belediyesi'nden 'tarihe saygısızlık' denilebilecek bir hamle geldi. SGK borcu nedeniyle okul ve camileri takas için önerdi. CHP'li Seferihisar Belediyesi'nin SGK borçlarını ödemek için takas, mahsup veya kat karşılığı kullanmak istediği taşınmazlar arasında 800 yıllık tarihi bir caminin de bulunması büyük tepki çekti. Belediye Meclisi, prim borçlarının belediyeye ait taşınmazların takas için verilmesi kararı oylandı. Aralarında 800 yıllık Ulamış Camisi'nin de bulunduğu 37 taşınmazın verilmesiyle SGK borçlarının ödenmesi konusunda yönetime yetki verildi. Karara tepki gösteren AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Serdar Kısaağa, "Takas listesinde 800 yıllık bir caminin de bulunması üzücüdür. Bunun düzeltilmesi lazım" dedi.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin '584 MİLYON LİRA BORÇ'

Seferihisar Belediyesinin gereğinden fazla personel istihdam ettiğini, maaş ve SGK primi ödemelerine mevcut bütçe olanaklarıyla yetişemediğini savunan Kısaağa, şöyle konuştu: "SGK'ye 584 milyon lira civarında bir borç söz konusu. En üzen konu da içerisinde 2 tane cami oluşu. Birisi yaklaşık 800 yıllık mazisi olan bir cami. Bir diğeri de Payamlı Camimiz. Maalesef üzüntü içindeyiz bu konuda."

Payamlı Camisi de takas edilmesi önerilen diğer cami.

'DEVİR' GÜNDEMDE

Belediyelerden peş peşe borçların ödenmesi ile ilgili hamleler gelmeye devam ederken yayımlanan meclis gündemlerine göre belediye başkanları borçlarına prim borçlarına karşılık taşınmazlarının SGK'ya devri ile ilgili önergeler verdi. Ekim ayının ilk gününde toplanacak olan Çiğli, Karşıyaka, Karabağlar, Gaziemir ve Naarlıdere belediye meclislerinin ana gündemi bu devir gündemi olacak. Diğer belediyelerin de yakın zamanda benzer adımı atması bekleniyor.

ULAMIŞ CAMİSİ HAKKINDA

Ulamış Camisi, Seferihisar'ın Ulamış köyündeki merkez camisidir. Envanter kayıtlarındaki bilgiler dikkate alındığında 1233 yılında yaptıranın Mustafa A. İsimli bir kişi olduğu biliniyor. Cami enine dikdörtgen planlı harimi düz ahşap tavan ile örtülüdür. Kuzeyinde ahşaptan yapılmış kadınlar mahveli bulunur. Pencere açıklıkları yuvarlak kemerlidir. Yarım yuvarlak planlı kavsarası olan mihrabı sadedir. Mihrap kemerinin üzerinde alçı karekterli , bitkisel süslemeli . kilit taşı bezemeleri vardır. Harim ve cami giriş kapısı üzerinde yapının kitabesi yer alır. Mustafa A. 1324 yılında burayı onarmıştır.