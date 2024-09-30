Bornova’nın akü fareleri yakalandı

İzmir Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede artan akü hırsızlık konularıyla ilgili çalışma yürüttü. Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından akü hırsızlığını M.A.K. ve F.E.'nin gerçekleştirdiğini belirleyen ekipler, şüphelileri yakaladı. Şüphelilerin ifadesi doğrultusunda, çalınan akülerin Ç.U. adlı kişiye sattıkları belirlendi. Ç.U.'nun evinde yapılan aramada ise, 42 adet çalıntı akü ele geçirdi. Çalıntı akülere savcı talimatıyla el konulurken, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.