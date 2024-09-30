  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler İzmir

İzmir'de elektrik kesintisi 30 Eylül Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in birçok ilçesinde bugün uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İşte 30 Eylül Pazartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

HABER MERKEZİ
İzmir’de elektrik kesintisi 30 Eylül Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... Elektrik ve su kesintileri sabah saatlerinde yoğun olarak araştırılıyor. İzmir'de de bugün birçok ilçede elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintileri olacak? İşte İzmir elektrik kesintisi detayları...

İzmir’de elektrik kesintisi 30 Eylül Pazartesi

9:00 - 16:00
BUCA / İZMİR
Karacaağaç
Kırklar

10:00 - 14:00
ÇEŞME / İZMİR
Musalla
Ovacık
Çakabey
Altınkum

13:00 - 17:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Uğur Mumcu

9:00 - 17:00
KARABURUN / İZMİR
Kösedere
İnecik
Eğlenhoca

9:00 - 15:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Goncalar
Nergiz

İzmir’de elektrik kesintisi 30 Eylül Pazartesi

10:30 - 17:30
KİRAZ / İZMİR
Dokuzlar
Veliler
Uzunköy
Yeşildere
Suludere
Saçlı
Ceritler
Çatak
Pınarbaşı
Emenler
Gedik
Hisar
Karabağ
İstiklal
Kırköy
Ovacık

İzmir’de elektrik kesintisi 30 Eylül Pazartesi

9:00 - 12:00
KONAK / İZMİR
Alsancak

9:00 - 17:00
MENDERES / İZMİR
Değirmendere
Çamönü
Sancaklı

10:30 - 17:30
ÖDEMİŞ / İZMİR
Yılanlı

10:00 - 14:00
SELÇUK / İZMİR
Belevi

10:00 - 16:00
TİRE / İZMİR
Çiniyeri

10:00 - 14:00
TORBALI / İZMİR
Mustafa Kemal Atatürk
Muratbey
Yeniköy

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA