İzmir’de elektrik kesintisi 30 Eylül Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... Elektrik ve su kesintileri sabah saatlerinde yoğun olarak araştırılıyor. İzmir'de de bugün birçok ilçede elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintileri olacak? İşte İzmir elektrik kesintisi detayları...
9:00 - 16:00
BUCA / İZMİR
Karacaağaç
Kırklar
10:00 - 14:00
ÇEŞME / İZMİR
Musalla
Ovacık
Çakabey
Altınkum
13:00 - 17:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Uğur Mumcu
9:00 - 17:00
KARABURUN / İZMİR
Kösedere
İnecik
Eğlenhoca
9:00 - 15:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Goncalar
Nergiz
10:30 - 17:30
KİRAZ / İZMİR
Dokuzlar
Veliler
Uzunköy
Yeşildere
Suludere
Saçlı
Ceritler
Çatak
Pınarbaşı
Emenler
Gedik
Hisar
Karabağ
İstiklal
Kırköy
Ovacık
9:00 - 12:00
KONAK / İZMİR
Alsancak
9:00 - 17:00
MENDERES / İZMİR
Değirmendere
Çamönü
Sancaklı
10:30 - 17:30
ÖDEMİŞ / İZMİR
Yılanlı
10:00 - 14:00
SELÇUK / İZMİR
Belevi
10:00 - 16:00
TİRE / İZMİR
Çiniyeri
10:00 - 14:00
TORBALI / İZMİR
Mustafa Kemal Atatürk
Muratbey
Yeniköy