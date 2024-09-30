İzmir’de elektrik kesintisi 30 Eylül Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... Elektrik ve su kesintileri sabah saatlerinde yoğun olarak araştırılıyor. İzmir'de de bugün birçok ilçede elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintileri olacak? İşte İzmir elektrik kesintisi detayları...