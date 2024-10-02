İzmir ve Denizli’de gece müzeciliği çok sevildi!

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kültür turizminde yeni bir dönemin kapılarını aralayan uygulama, ören yerlerini ve müzeleri gece saatlerinde ziyaret etmek isteyenler için büyük bir fırsat oldu.

Nisan-eylül arasında, İzmir Efes Ören Yeri'ni 284 bin 240, Denizli Hierapolis'i ise 76 bin 975 kişi ziyaret etti.

Böylece 361 bin 215 ziyaretçi Gece Müzeciliği kapsamında tarihi mekanlarda ağırlandı.