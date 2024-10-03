Yeşilay’dan muhtarlarla mücadele dayanışması

İzmir Valiliği koordinasyonunda, Yeşilay İzmir Şubesi ve İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Ödemiş'te "Muhtarımla Birlikte Bağımlılıkla Mücadele" konulu program düzenlendi. Etkinliğe Vali Süleyman Elban, Ödemiş, Bayındır, Kiraz, Tire ve Beydağ ilçelerinin kaymakamları ve mahalle muhtarları ile birlikte 230'a yakım katılım sağlandı.

Vali Elban, bağımlılıkla mücadelede omuz omuza verip gençlere daha sağlıklı bir nesil sunmanın önemine dikkat çekti. Elban, muhtarlara hitaben, bağımlılıkla mücadeleye destek veren projelerle, halkı doğru ve bilinçli yönlendirmede yerel yöneticiler olarak öncü rol oynamaları gerektiğini söyledi.