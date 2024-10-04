İzmir Ekonomili öğrenciler Altın Koza’ya damga vurdu

İEÜ İletişim Fakültesi Sinema ve Dijital Medya Bölümü öğrencileri Yağmur Canpolat ve Berna Oduncu, dijital film stüdyosu dersi kapsamında hazırladıkları belgeselle Adana Altın Koza Film Festivali'nde birinci oldu.

"HEDEFİMİZE ULAŞTIK"

Çekimleri İzmir ve İstanbul'da gerçekleştirilen film için 15 öğrenciyle röportaj yapıldı. 'Yirmili Yaşlarımın Başında' adlı belgesel, Türkiye'de yaşayan gençlerin bir portresini sundu. Daha önce Gümüşlük Akademisi Vakfı, Uluslararası 2 Yaka Kısa Film Festivali ve Bornova Kısa Film Günleri'nde kazandığı resmi seçkilerin yanı sıra Directed by Women Türkiye'de de ödül kazanan ikili, Altın Koza'da da birinciliğe ulaşmayı başardı. Böylesine saygın ve uluslararası alanda da takip edilen bir yarışmada ödül almaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Canpolat ve Oduncu, "Hazırladığımız belgesel film, klasik anlayıştan farklıydı. Filmde soyut görsellere de yer verdik. Açıkçası ödül almayı bekliyorduk. 'Neden birinci olmayalım?' diye düşünüyorduk. Yanılmadık ve hedefimize ulaştık. Çok mutlu ve gururluyuz" diye konuştu.