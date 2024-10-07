İzmir Çiğli’de eski eş dehşeti: Silahlı saldırıda ağır yaralandı

İzmir'in Çiğli ilçesinde işe giderken sokakta eski eşi Serkan Y. tarafından tabancayla karnından ve ensesinden vurulan Özge Polat, ağır yaralandı. Polis, olayın ardından kaçan Serkan Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 06.30 sıralarında Güzeltepe Mahallesi 8424 Sokak'ta meydana geldi. İşe gitmek için evden çıkan Özge Polat'ın karşısına 1,5 yıl önce boşandığı eski eşi Serkan Y. çıktı. Serkan Y., yanındaki tabancayla Polat'a art arda ateş edip, kaçtı. Ensesinden ve karnından yaralanan Polat, kanlar içinde yerde kaldı.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde çalışan Polat, ambulansla Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 2 çocuk annesi Polat'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Polis, olayın ardından kaçan Serkan Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

DAHA ÖNCE UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ

Özge Polat'ın (34), kendisini sokakta tabancayla vurup ağır yaralayan eski eşi Serkan Y. (34) hakkında daha önce polis merkezine birçok kez şikayette bulunduğu ortaya çıktı. Serkan Y.'nin eşini yaraladığı ve çocuğunu alıkoyduğu suçlamasıyla tutuklandığı, 1 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olduğu bildirildi.

Serbest kaldıktan sonra Özge Polat ve ailesini öldürmekle tehdit ettiği, genç kadının şikayetçi olması üzerine ise daha önce hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi.