Eski eşini sokak ortasında kurşunladı

İzmir'de bir kadın, iki yıl önce boşandığı eşinin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralandı. Olay, Çiğli ilçesi Güzeltepe Mahallesi'nde meydana geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde çalışan Özge Polat, eski eşi Serkan Yıldız tarafından kurşunlandı. 24 ay önce çekişmeli mahkeme süreci ile boşanan Polat, dün sabah işe gitmek için durakta beklerken eski eşi tarafından önce ensesinden daha sonra karnından vuruldu.

İKİ ÇOCUĞUNUN ANNESİ

Olay yerine gelen ekipler yaralı kadına ilk müdahaleyi yaparken, saldırgan koca kaçarak kayıplara karıştı. Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan iki çocuk annesi Özge Polat'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

'KÖKÜNÜ YOK EDECEĞİM'

Yaşam savaşı veren Özge Polat'ın, eski eşi hakkında daha önce birçok kez şikayette bulunduğu öğrenildi. Bir ay tutuklu kalan Yıldız'ın cezaevinden çıktıktan sonra tehditlere başladığı ve genç kadını "Ailenin kökünü kazıyacağım, herkesi öldüreceğim" diyerek tehdit ettiği iddia edildi. Özge Polat'ın ve ailesinin şikayeti üzerine Serkan Yıldız hakkında uzaklaştırma kararı da çıkarıldığı öğrenildi.