İzmir için korkutan deprem açıklaması: "Yıkıcı sonuçlara yol açabilir"

Vali Elban, İzmir için İçişleri Bakanlığının genelgesine uygun olarak İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) hazırlandığını ve yürürlüğe konduğunu söyledi.

Elban, "İlimizde hazırlanan İRAP'ta şu ana başlıklar yer alıyor; deprem ve tsunami, kütle hareketleri; yani heyelan, kaya düşmesi ve çığ, taşkın, sel, su baskını, endüstriyel tesis kazaları; yani kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer olaylar, yangın, orman yangınları ve kentsel yangınlar, meteorolojik ve iklim değişikliğinden kaynaklanan afetler, tıbbi jeolojik afetler ve son olarak da bulaşıcı ve salgın hastalıklar olarak belirledik. 1 Şubat 2024 tarihinde de valiliğimizce ilimizdeki İl Afet Risk Azaltma Planı yürürlüğe girmiş durumda. Bu planda bir amacımız var; bu amaç çerçevesinde de 23 hedef ve 218 eylem belirledik. Unutmayalım; afetleri önlemeye yönelik olarak, afet öncesinde harcanan her 1 liralık kaynak bizleri afete maruz kaldığımızda 7 ila 10 liralık zarardan kurtarmaktadır" dedi.