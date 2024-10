Menemen’de rahvan at şöleni

Türkiye'nin dört bir yanındaki en iyi rahvan atlar, İzmir'in Menemen ilçesinde birincilik için koştu. Menemen Belediyesi ve Geleneksel Spor Dalları Federasyonu'nun iş birliğiyle 10. Geleneksel Rahvan At Yarışları gerçekleştirildi. Seyrek Arena'da düzenlenen yarışlara, at sahipleri Türkiye'nin farklı noktalarından çok sayıda rahvan atla katıldı. Mehter Takımı ve Menemen Halk Oyunları Ekibi tarafından renklendirilen etkinlikte, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, yarış alanına at sırtında girerek protokolü ve vatandaşları selamladı. Menemenlilerin alkışlarıyla kürsüye çıkan Başkan Pehlivan, "Rahvan atlar, hızın ötesinde bir zarafet ve bilgelik simgesi olarak Türk kültüründe derin bir anlam taşır. Rahvan atçılığı, sadece bir spor dalı değil, aynı zamanda tarihimizin, kültürümüzün ve geleneklerimizin bir yansımasıdır. Atalarımızın dediği gibi; 'Türk'ün yurdu atın sırtı, atın sırtı tarihin beşiğidir." diye konuştu.