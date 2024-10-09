İlki İzmir’de kurulan terapi ormanlarının ikincisi yolda!

Proje kapsamında yapılacak ön çalışmalar için terapi ormanı çalışmalarında bulunan ve konusunda uzman olan Güney Kore Chungbuk Ulusal Üniversitesinden Prof. Dr. Won Sop Shin'in de katılımı ile 17 Mayıs'ta İstanbul'da konferans düzenlendi. Etkinlikte, Türkiye'de "terapi ormanı" olmaya aday alanların uzman gözüyle değerlendirilmesi ve sonucunda bilimsel bir yol haritasının çıkarılması planlandı.

ARTVİN'DE TERAPİ ORMANI KURULUYOR

İlki İzmir'deki 1802 dekarlık alana kurulan Balçova Terapi Ormanı'nın ikincisi de Artvin'de oluşturuluyor. Türkiye'nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanı olan Camili (Macahel) Vadisi'ne Artvin Orman Bölge Müdürlüğünce bitkisel ve arı ürünleri (Fitoterapive Apiterapi) destekli "Terapi Orman Parkı" kuruluyor.