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Telefon dolandırıcılığıyla 50 milyon liralık vurgun yaptılar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir dahil 3 ilde telefon dolandırıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Ülke genelinde 50 milyon liralık vurgun yapan 6 kişi tutuklandı.

İHA
Telefon dolandırıcılığıyla 50 milyon liralık vurgun yaptılar

Son dakika İzmir haberleri... Rize merkezli İzmir, Adana ve Kars illerinde 'Telefon ile arayarak kendilerini kamu görevlisi gibi tanıtmak suretiyle' insanları dolandırdığı tespit edilen şahıslara ait 5 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Gerçekleşen operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı.

Ülke genelinde yaklaşık 50 milyon TL'lik dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen şahısların adreslerinde yapılan aramada 4 adet cep telefonu, 1 adet bilgisayar, 4 adet SIM kart, 11 adet banka hesap kartı ve kredi kartı ele geçirildi. Rize İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından elde edilen deliller neticesinde 1 kişi gözaltına aldı. Operasyonlar neticesinde gözaltına alınan toplam 6 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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