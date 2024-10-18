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İzmir'de ilginç olay! Yeni açılan mezarda farklı iki insanın kemikleri bulundu!

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Buca'da defin sırasında açılan mezarda, mezar sahibi dışında iki kişiye ait kemikler bulundu. Kemikler, kimlik tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

AA
İzmir’de ilginç olay! Yeni açılan mezarda farklı iki insanın kemikleri bulundu!

İzmir'in Buca ilçesinde kazılan mezarda, mezar sahibi dışında başka iki insanın kemikleri bulundu.

Alınan bilgiye göre, 4 Ekim'de yaşamını yitiren Kübra Küntaş'ın cenazesi ailesi tarafından Eski Buca Mezarlığı'nda 45 yıl önce hayatını kaybeden dedesi Nurettin Küntaş'ın mezarının üzerine defnedilmek istendi.

Defin işlemleri sırasında açılan mezar içerisinde Nurettin Küntaş'ın cenazesine ulaşılmadan siyah bir poşete konulmuş insan kemikleri bulundu.

Aile yakınlarının kemiklerin kendi ölenlerine ait olmadığını söylemesi üzerine poşetteki kemik parçaları görevlilerce İzmir Mezarlıklar Müdürlüğü gasilhanesine götürüldü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığının durumu bildirmesiyle mezarda İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca inceleme yapıldı.

İki insana ait olduğu tespit edilen kemikler, kimlik tespiti ve DNA tiplemesinin yapılması için İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığına gönderildi.

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