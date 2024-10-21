AK Parti Tire’de ‘Beyaz Sandık’ uygulaması

TİRE'DE AK Parti, vatandaşa yönelik 'Beyaz Sandık' uygulaması başlattı. İlçe Başkanı Kadir Uğurlu, "Değişim ve yenilenme sürecini güçlendirmek amacıyla 'Beyaz Sandık' uygulamasını hayata geçirdik dedi. Hayata geçirilen proje ile vatandaşların istek, öneri, şikayet ve talepleri doğrudan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletileceğini ifade eden Uğurlu, "Bu sayede vatandaşların sorunlarını daha yakından takip edebileceğiz. Bu sandıklar, vatandaşların, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletmek istedikleri her türlü mesajı yazılı olarak bırakmalarına olanak tanıyor. Yazılan istek ve talepler herhangi bir müdahale yapılmadan doğrudan Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'a iletilecek" diye konuştu.