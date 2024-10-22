CHP’li başkan yardımcısının eşi, bir kadına silah çekti

SOKAK hayvanlarını besleyen S. A. isimli kadına, CHP İzmir İl Disiplin Kurulu Üyesi ve Bornova Belediyesi Başkan Yardımcısı Duygu Bölük'ün eşi Hakan Bölük silah çekti. İzmir'in Bornova ilçesinde sokak hayvanları beslemesi yapan S.A, silahla tehdit edildi. 15 Ekim tarihinde gerçekleşen olayda, mahallede 9 yıldır bakılan bir sokak köpeğini besleyen S.A, besleme yaptığı sırada, aracı ile oradan geçen CHP İzmir İl Disiplin Kurulu Üyesi ve Bornova Belediyesi Başkan Yardımcısı Duygu Bölük'ün eşi Hakan Bölük tarafından saldırıya uğradı.

CHP İzmir İl Disiplin Kurulu Üyesi ve Bornova Belediyesi Başkan Yardımcısı Duygu Bölük

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

CHP İzmir İl Disiplin Kurulu Üyesi ve aynı zamanda Bornova Belediyesi Veteriner İşlerinden Sorumlu Üyesi Duygu Bölük, S.A'yı "Köpeği barınağa aldırıp yok edeceğim" sözleriyle tehdit ettiği ortaya çıktı. Daha önce silahla adam öldürme suçundan cezaevine giren Hakan Bölük, yaşanan olay sonrasında yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir Yaşam Hakkı Savunucularından Avukat Bilge Berk ise CHP'li bir belediye üyesinin böyle bir olaya karışmasına dikkat çekerek "Yasadan sonra hem kadınlara hem hayvanlar olan silahlı saldırılar arttı. Hakan Bölük de daha önce silahla adam öldürmüş biri. Silahın bu kadar kolay elde edilmemesi gerekiyor. CHP belediyeleri yasaya karşı duracaklarını söyledi ancak Bornova Belediyesi artık gönüllüleri barınağa almıyor. Hayvanları kısırlaştırmıyor" dedi.

(ASYA YAŞARIKIZ)