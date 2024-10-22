Önce yürüdüler sonra bilgilendirdiler

İZMİR Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Point Hastanesi 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı'nda meme kanserine dikkat çekmek için farkındalık yürüyüşü düzenledi. Karşıyaka Anıtı önünde toplanan hastane çalışanları, Medical Point Run Koşu Kulübü sporcularıyla sahil boyunca yürüyüş yaptı.

PEMBE TİŞÖRT GİYDİLER

ÇALIŞANLAR, 'Farkında Ol, Sağlığını Koru' yazılı, meme kanserinin simge rengi olan pembe tişört de giydi. Hastanede gerçekleşen Meme Sağlığı Farkındalık Paneli'nde ise Meme Kanseri ve tedavi sürecine dikkat çekildi.

Hastane personellerinin katıldığı panele hastalığı atlatan, tedavi süreci devam eden meme kanseri hastaları da katıldı. Prof. Dr. Baha Zengel'in, Meme Kanseri'nin tanı ve tedavi süreçlerini detaylandırdığı panelde, Prof. Dr. Tarık Salman kanserde akıllı ilaç immünoterapi gibi güncel tedavi yöntemlerini anlattı. Hastanede kurulan stantta ise 'Kendi Kendine Meme Muayenesi'ni anlatan broşürler dağıtıldı.