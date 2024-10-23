İzmir merkezli 7 ilde DEAŞ operasyonu

İZMİR merkezli 7 ilde terör örgütü DEAŞ'a finans sağlayan kişilere yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamına, terör örgütü DEAŞ'a finans sağladıkları suçlamasıyla 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bu sabah; İzmir, Antalya, Bingöl, İstanbul, Adana, Konya, Diyarbakır olmak üzere 7 farklı ilde eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı, 2'si yurt dışında bulunan 3 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.