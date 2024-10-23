Kemeraltı esnafı bir çuval kına dağıtacak

HAİN Fetullah Gülen'in ilk tanındığı yer olan Kemeraltı Çarşısı'nda esnaf, teröristbaşı Gülen'in ölümüne mutlu olduklarını söyledi. Kına satan bir esnaf ise, Gülen'in ölümünün ardından kına yakmak isteyen olursa bir çuval hediye edebileceğini söyledi. Teröristbaşı Gülen'in dirisinin de ölüsünün de zararlı olduğu söyleyen esnaflardan Engin Turacı, "Vatana da millete de hayırlı olsun. Ben burada kına satıyorum, kına yakmak isteyen olursa bir çuval kına hediye ederim. Ölümüne de sevindim. Cenazesi de ülkeye gelmesin, zaten hep oradaydı ve orada kalsın. Dirisi zararlıydı, ölüsü de zararlı olur" açıklamasında bulundu.