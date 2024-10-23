Saldırıyı önlerken canları yandı

CHP İzmir İl Disiplin Kurulu Üyesi ve Bornova Belediyesi'nde Veteriner İşleri Müdürlüğü'nden sorumlu Başkan Yardımcısı Duygu Bölük'ün eşi Hakan Bölük, Seda A. ile arkadaşı Elif Ö.'ye silah çekti. Yardıma gelen komşu Ferhat Karakaş'ın 'Ağabey dur sakin ol' demesi ile kavgaya dönüşen tartışmada 1'i ağır toplam 9 kişi yaralandı. Olaya dahil olan baba Tahir Karakaş çocuklarını oturdukları binaya soktu ancak bir süre sonra iddiaya göre Bölük'ün kahvehane işleten kardeşi Serkan Bölük ile arkadaşları 'Göçmen kızlara laf atıyorlar' diyerek Karakaş ailesinin kapısına dayandı. Kavgada, Bölük'ün erkek kardeşi Serkan Bölük ağır olmak üzere toplam 9 kişi yaralandı.

Serkan Bölük hayati tehlikeyi atlatırken, Hakan Bölük ile kavgaya karışan baba Tahir Karakaş, çocukları Fatih ve Ferhat Karakaş ile yeğenleri Okan Koltuk tutuklandı.Bıçaklanan anne Latife Karakaş da ev hapsine mahkum edildi. Evladı Ferhat'ın ölümle burun buruna gelen iki genç kızı kurtarmak isterken bunların yaşandığını öne süren ve ailesinden 4 kişinin suçsuz yere hapse girdiğini anlatan anne Latife Karakaş, "Oğlum Ferhat, kadın cinayetinin önüne geçmek isterken başımıza bunlar geldi. Ailece çok mağdur olduk" dedi.

TEHDİT EDİLDİLER

Mağdurlardan Seda A, Yeni Asır'a Hakan Bölük'ün kendilerine neden silah doğrulttuğunu ve sonrasında şikayet için gittikleri Çamdibi Polis Merkezi'nde Bölük'ün Bornova Belediyesi'nde Başkan Yardımcısı ve CHP meclis üyesi olan eşi Duygu Bölük nasıl tehdit ettiğini anlattı. Belediyede Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde sorumlu olan başkan yardımcısı Bölük'ün 'O köpeği aldırın' dediğini iddia eden Seda A, köpeğe 9 yıldır mahallece bakıyoruz. Hakan Bölük zaman zaman kendisini severdi. Aracı ile sokaktan hızlı geçince köpek havladı ve buna sinirlenip acısını bizden çıkartmak istedi. Silahı arkadaşım Elif'e ve bana doğrultunca ben fenalaştım. Ondan sonra zaten ortalık karışmış. Hakan Bölük sopa ile gelip Ferhat Karakaş'ı sopa ile darp ederken, biri de kahvedekilere 'Göçmen kızlara laf atılıyor' diye halkı galeyana getirmiş. Ben korkumdan 2 hafta evden çıkamadım ve şuan sakinleştirici ilaç kullanıyorum. Çok korktum. Duygu Bölük de şikayet için karakola gittiğimizde bana 'O köpeği yok ederim' diye tehdit ediyordu ve uzun süredir köpeğimizden bir iz yok" dedi.

Fatih Karataş

Öte yandan Hakan Bölük'ün 2008 yılında da işadamı arkadaşı İskender Özkahraman'ı öldürdüğü, cezaevinden birkaç yıl önce tahliye olduğu kaydedildi.

DUYGU BÖLÜK'ÜN PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

İKİ kıza silah doğrulttuğu öne sürülen Hakan Bölük'ün CHP İzmir İl Disiplin Kurulu Üyesi ve Bornova Belediye Başkan Yardımcısı eşi Duygu Bölük'ün sosyal medya hesabından daha önce yaşanan kadın cinayetlerine yönelik 'Bu ülkede kadınsan yalnız yaşamayacaksın, özgürce dolaşmayacaksın, eşini, sevgilini reddetmeyecek, istediğini değil dayatılanı yapacaksın ki hayatta kalasın' şeklindeki paylaşımı ise şaşırttı.