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Haberler İzmir İzmir'deki orman yangını kontrol altında!

İzmir'deki orman yangını kontrol altında!

Son dakika İzmir haberleri...İzmir'in Kınık ilçesinde, Balaban Mahallesi'nde tarım alanında başlayan ve ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

AA
İzmir’deki orman yangını kontrol altında!

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Kınık ilçesinde tarım arazisinde çıkan ve ormana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Balaban Mahallesi'ndeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 1 helikopter, 27 arazöz, 7 su ikmal aracı, 4 dozer ve 2 yer ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgedeki yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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