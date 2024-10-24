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Örümcek Adam antik kenti gezdi

HABER MERKEZİ
Örümcek Adam antik kenti gezdi
İZMİR Seferihisar'da 2020'de meydana gelen deprem ile Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından bölgeye giderek çocuklara gösteriler sunan 24 yaşındaki Koç, Türkiye gezisi kapsamında 51'inci durağı olan Düzce'ye geldi. Düzce'nin Konuralp Bölgesi'nde bulunan ve tarihi milattan önce 3. yüzyıla uzanan Prusias Ad Hypium Antik Kenti'ni ziyaret eden Koç, bölgede 12 ay kesintisiz sürdürülen çalışmalara destek verdi. Koç, bölgeye gezmek için gelenlerin ve kazı ekibinin dikkatini çekti.
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