Sezon bereketli! İzmir’de ilk hasadı yapıldı

'BÜYÜK BİR GELİR KAPISI'

Bıçakçı köyünün Türkiye'deki en önemli kestane üretim merkezlerinden biri olduğunu belirten İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, "Kestane üretiminde Türkiye'de ilk sırada Aydın, Aydın'dan sonra İzmir var. Özellikle Ödemiş ve Bayındır bölgesi arasında yoğun miktarda kestane üretimi yapılıyor. İlimiz ve kırsal için ciddi bir ekonomi. Özellikle yüksek köylerde üreticilerimiz için de büyük bir gelir kapısı. Buradaki üretimin organiğe dönüşmesi için de alanlar çok müsait. Bunun için bakanlığa 'Kestaneye Organik Bakıyoruz Projesi'ni sunduk. Bakanlığın verdiği destekler de bu bölgedeki üreticilerimize organik tarımda kullanılabilecek olan gübreleri ya da izinli ilaçların hepsinin de desteğini verdik" diye konuştu. Organik kestane hasadında sona gelindiğini ifade eden Şahin, "Bereketli bir sezon oldu. Piyasada da şu anda en fazla aranan bu bölgenin ve Aydın'ın kestanesi. Özellikle kestane şekeri ve benzeri konulardaki tercih kısmında da bu bölgedeki çeşitler çok daha önemli" dedi. Projenin bütçesinin 146 bin 250 TL olduğunu aktaran Şahin, "Önümüzdeki yıl daha büyük bütçelerle bu bölgedeki tüm üreticilerimizi kapsayacak şekilde bir organik tarım oluşturacağız" diye konuştu.