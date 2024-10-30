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Haberler İzmir İzmir Valiliği’nde gurur gecesi

İzmir Valiliği’nde gurur gecesi

HABER MERKEZİ
İzmir Valiliği’nde gurur gecesi
İZMİR Valiliği koordinesinde, Cumhuriyet resepsiyonu düzenlendi. Balçova'daki Kaya Termal Resort Hotel'deki resepsiyonda, İzmir Valisi Süleyman Elban ve eşi İrem Beyza Elban, konukları karşıladı. Resepsiyona Ege Ordu Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Mutlu Tosun, İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İzmir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu, kaymakamlar, gaziler ve davetliler katıldı.
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