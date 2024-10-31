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Haberler İzmir İzmir'de toplu ulaşıma zam! 7 Kasımdan itibaren...

İzmir'de toplu ulaşıma zam! 7 Kasımdan itibaren...

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de toplu taşıma ücretlerine UKOME’nin toplantısından ardından zam geldi. Alınan karara göre toplu taşımaya yapılan yüzde 17 zamla birlikte tam bilet 17.50 TL’den 20 TL’ye yükseldi. 7.5 TL olan öğrenci biletleri ise 8.78 TL oldu.

İHA
İzmir’de toplu ulaşıma zam! 7 Kasımdan itibaren...

Son dakika İzmir haberleri... UKOME'nin bugünkü toplantısından İzmir'in toplu ulaşımına zam kararı çıktı. Yüzde 17'lik zam UKOME tarafından kabul edilirken zamlı tarifenin 7 Kasım'dan itibaren geçerli olacağı öğrenildi. UKOME'nin bugün gerçekleştiği toplantının gündemine, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin zam talebi geldi. Yüzde 17'lik zam UKOME tarafından kabul edildi.

İzmir'in toplu ulaşım araçlarının yeni fiyatı yapılan zamla birlikte tam bilet 17,50 TL'den 20 TL'ye yükseldi. 7,5 TL olan öğrenci biletleri ise 8,78 TL oldu. Zamlar 7 Kasım'dan itibaren geçerli olacak.

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