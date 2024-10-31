PKK’lının ağabeyi Çiğli’de amir çıktı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki merkez yerleşkesine gerçekleştirilen hain terör saldırısında 5 kişi şehit olurken, 2'si ağır 22 kişi de yaralanmıştı. Güvenlik güçlerinin etkisiz hale getirdiği alçak teröristlerle ilgili Yeni Asır şok bir detaya ulaştı.

13 YIL ÖNCE İŞE ALINMIŞ

TUSAŞ'a saldırıda bulunan ve kendini canlı bomba olarak patlatan teröristlerden kadın olanının İzmir doğumlu Mine Sevjin Alçiçek olduğu belirlenmişti. Hain teröristin ağabeyi Davut Alçiçek'in ise, Çiğli Belediyesi'nde silahlı güvenlik amiri olduğu ortaya çıktı. 1 Mayıs 2011 yılında vefat eden Metin Solak döneminde işe alınan Davut Alçiçek'in, Belediye tarafından hemen iş akdine son verildiği öğrenildi.

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, "Türkiye'yi yasa boğan ve 5 kişiyi şehit verdiğimiz terör saldırısında, canlı bomba olan teröristin ağabeyini kamu kurumunda çalıştıramazdık, zaten saldırı sonrası kendisinin işe gelmediğini öğrendik. Önce açığa aldık, sonrasında da Hukuk Müdürlüğümüz ile görüşüp çıkışını verdik" diye konuştu.

ÇALIŞMASI MÜMKÜN DEĞİL

"Terörle mücadelede devlet gibi kararlılığımız tamdır" ifadelerini kullanan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, "Türkiye'nin terör örgütlerine karşı mücadelesinde güvenlik güçlerimizin, devletimizin, milletimizin her zaman yanındayız. Türkiye'yi derinden sarsan ve 5 şehit verdiğimiz, 22 vatandaşımızın da yaralandığı bu saldırıyı gerçekleştiren canlı bombanın ağabeyinin belediyemizde silahlı amir olarak görev yapması kabul edilemez. Suç kişiseldir buna katılıyorum ama böyle bir terör saldırısının ardından, canlı bombanın ağabeyinin Çiğli Belediyesi'nde çalışması, çalıştırılması doğru değil" ifadelerini kullandı.

Başkan Onur Emrah Yıldız, "Bu kişinin silahlı güvenlik amiri olması ise ayrı bir düşünce. Ancak kendisi, kardeşi ile yıllardır görüşmediğini iş arkadaşlarına söylemiş. Yine de Belediye'de çalıştırmamız, hem de silahlı güvenlik amiri olarak çalıştırmamız mümkün değil. Böyle bir şeyi, hem kendimize hem Çiğli halkına hem de şehitlerimizin ailelerine anlatamayız" dedi.