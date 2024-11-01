Ünlü kuyumcu, eşiyle baldızını kurye yapmış!

İZMIR Adnan Menderes Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyon sonucunda Dubai'den uçakla gelen 6 Özbek kadın yolcunun vücutlarında sakladıkları 18 kilo 500 gramlık külçe altın ele geçirilmesi ile ilgili soruşturma devam ederken, ilginç detaya sadece YENİ ASIR ulaştı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, kente gelen yabancı uyruklu 5 kadının ülkeye vücutlarının içinde ve vücutlarına sarılı olarak 16 parçadan oluşan külçe külçe altını sokacağının bilgisine ulaştı.

Adnan Menderes Havalimanı'nda düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 6 kadının üzerinde külçeler halinde 18 kilogram 500 gram altın ele geçirilmişti.

Polis ekipleri, kadın yolcuları Adnan Menderes Hava Limanı'nda pasaport kontrollerinden itibaren takibe aldı. Kadınların üzerinde çıkışta arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada, cinsel organlarında 84 adet külçe altın buldu. İç beden muayenesi sonucunda 84 adet külçe altının daha kadınların vücutlarına gizlendiği tespit edildi.

Külçelerin her biri yaklaşık 110 gram ve toplam değeri 55 milyon TL olarak hesaplandı. Kaçakçılık operasyonu sadece altınlarla sınırlı değildi. Aramalar sırasında, kadınları karşılamaya gelen iki araç da durduruldu ve bu araçlarda da kaçak eşyalar bulundu. Ekipler, araçlarda 18 adet oyun konsolu (PlayStation), çeşitli oyun grupları ve 3 adet akıllı telefon (iPhone 16) ele geçirdi.

7 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

BU ürünler, yasal olmayan yollardan Türkiye'ye sokulmaya çalışıldığı ortaya çıktı. Olayın ardından, kaçakçılık olayına karıştığı tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OLAYLA ilgili soruşturma devam ederken, altınların sahibinin İstanbul'da Kapalı Çarşı'da ünlü bir kuyumcu olduğu ve kurye olarak eşi ve baldızı ile arkadaşlarını kullandığı tespit edildi. Polis altınların sahibi olan ve firar ettiği ortaya çıkan Atilla Dereli'yi yakalamak için çalışma başlatırken, sık sık zanlının yurda altın soktuğu ve dikkat çekmemek için yine sık sık çeşitli hava limanlarından yurda giriş yaptıkları ve İzmir'de polisin hassas operasyonu ile yakalandıkları öğrenildi.